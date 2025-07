Minacce a Saviano condanne confermate | un anno e mezzo a Bidognetti un anno e due mesi all’avvocato

ABBONATI A DAYITALIANEWS Sentenza definitiva per le intimidazioni del 2008 contro Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. ROMA, 14 luglio 2025. La Corte d’Appello di Roma ha confermato le pene inflitte in primo grado a Francesco Bidognetti, storico boss del clan dei Casalesi, e all’avvocato Michele Santonastaso, ritenuti responsabili delle minacce rivolte nel 2008 ai giornalisti Roberto Saviano e Rosaria Capacchione. Le condanne. Il capoclan Bidognetti dovrà scontare 1 anno e 6 mesi di reclusione, mentre all’avvocato Santonastaso è stata confermata la pena di 1 anno e 2 mesi. Il contesto. Le intimidazioni furono pronunciate durante il processo d’appello Spartacus, che si svolgeva a Napoli contro il potente clan dei Casalesi, una delle organizzazioni criminali più temute della camorra. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Minacce a Saviano, condanne confermate: un anno e mezzo a Bidognetti, un anno e due mesi all’avvocato

