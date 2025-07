Bolzano bimbo precipitato dal terzo piano | come sta e dinamica tragedia sfiorata in via Bassano

Il volo di nove metri: soccorsi in codice rosso. Tragedia sfiorata la mattina di lunedì 14 luglio a Bolzano, in via Bassano del Grappa, dove un bambino di tre anni è precipitato nel vuoto dal terzo piano di un’abitazione. Il piccolo, dopo un volo di circa nove metri, è stato immediatamente soccorso dal personale del 118, giunto sul posto in codice rosso. L’intervento tempestivo ha permesso il trasporto urgente al vicino ospedale San Maurizio. Il bambino è ora ricoverato in prognosi riservata, ma – secondo quanto riferito da fonti sanitarie – non sarebbe in pericolo di vita. Ha riportato numerose fratture, ma le sue condizioni sono stabili. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

