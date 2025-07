La forza di una donna | le anticipazioni delle puntate dal 14 al 18 luglio su Canale 5

La serie turca “La forza di una donna”, adattamento della celebre produzione giapponese “Woman”, continua a emozionare il pubblico con le vicende struggenti di Bahar, una madre single che affronta la vita con coraggio e determinazione. In onda da lunedì 14 a venerdì 18 luglio alle 15:45 su Canale 5, la prima stagione entra sempre più nel vivo tra segreti, tensioni familiari e colpi di scena drammatici. Lunedì 14 luglio: il gesto generoso di Nisan. Nisan, la figlia maggiore di Bahar, conquista il primo premio in un concorso scolastico, ricevendo in regalo un computer e alcuni libri. Ma, consapevole delle difficoltà economiche della madre, decide di mettere da parte il proprio desiderio e chiede ad Arif di aiutarla a vendere il computer per contribuire alle spese familiari. 🔗 Leggi su Serietvinpillole.it