MotoGP | Bagnaia | “Contento della pole | step in avanti grazie a Miller”

"Sono veramente contento perché era tutto il week end che faticavamo molto. Abbiamo fatto uno step in avanti pazzesco in FP4 seguendo Miller, ho imparato come fare il T1 perché era come se prendessi tutte le buche possibili. E poi ho trovato un extra feeling con l'avanti della moto, è gustoso". Così Francesco Bagnaia, ai microfoni di Sky Sport, dopo la pole position nel GP delle Americhe di MotoGP in sella alla Ducati.

