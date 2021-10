Marotta: «L’Inter è in sicurezza finanziaria, il prestito Oaktree riguarda la proprietà» (Di sabato 2 ottobre 2021) Prima del fischio di inizio di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato l’amministratore delegato delL’Inter, Beppe Marotta. “Il prestito di Oaktree, gli altri soldi sono stati trattenuti da Suning? Questa è una operazione che è avvenuta sopra la nostra testa ed è stata fatta facendo riferimento alle esigenze delL’Inter. Dopo le vendite che abbiamo fatto siamo in una sicurezza finanziaria: questa operazione riguarda la proprietà e non entro nel merito, non è giusto che lo faccia”. Continua: “Passivo in bilancio? Il numero lo leggo come una situazione generale a livello europeo dovuto alla contrazione finanziaria ed economica a causa della pandemia L’Inter è in sicurezza ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 ottobre 2021) Prima del fischio di inizio di Sassuolo-Inter, ai microfoni di Sky ha parlato l’amministratore delegato del, Beppe. “Ildi, gli altri soldi sono stati trattenuti da Suning? Questa è una operazione che è avvenuta sopra la nostra testa ed è stata fatta facendo riferimento alle esigenze del. Dopo le vendite che abbiamo fatto siamo in una: questa operazionelae non entro nel merito, non è giusto che lo faccia”. Continua: “Passivo in bilancio? Il numero lo leggo come una situazione generale a livello europeo dovuto alla contrazioneed economica a causa della pandemiaè in...

Advertising

CalcioNews24 : #Marotta: «L’#Inter è stata messa in sicurezza. Su #Oaktree e i rinnovi…» - napolista : Marotta: «L’Inter è in sicurezza finanziaria, il prestito Oaktree riguarda la proprietà» A Sky: “I grandi club in… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Marotta: 'Bilancio? E' una situazione generale dei club a livello europeo, dovuto alla contrazione finanziaria. Posso rass… - ParmeshSriv : RT @marifcinter: Carnevali: 'Marotta ha chiesto sia Raspadori che Scamacca. Non ricordo in che ordine ma prima uno e poi l'altro. Ci sarà t… - Bubu_Inter : RT @marifcinter: Carnevali: 'Marotta ha chiesto sia Raspadori che Scamacca. Non ricordo in che ordine ma prima uno e poi l'altro. Ci sarà t… -