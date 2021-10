LIVE MotoGP, GP Austin 2021 in DIRETTA: Bagnaia in pole davanti a Quartararo! Valentino Rossi 20° (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE AVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA 22.01: Sarà una gara complicata per tutti a causa delle buche e lo sarà soprattutto per Morbidelli 13°, Dovizioso 14°, Bastianini 16° e Valentino Rossi 20° caduto in Q1. 21.58: Si prospetta quindi una gara molto appassionante e una prima fila fatta da Bagnaia, Quartararo e Marc Marquez. Davvero brividi! Keeping the pressure on! @PeccoBagnaia takes pole position ahead of title rival @FabioQ20! #AmericasGP pic.twitter.com/7knsLlukZp — MotoGP (@MotoGP) October 2, 2021 21.56: Bagnaia è il primo pilota che non sia Marc Marquez a fare la pole ad Austin, a sottolineare la portata della ... Leggi su oasport (Di sabato 2 ottobre 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAVVISO: POSSIBILI PROBLEMI TECNICI IN SERATA 22.01: Sarà una gara complicata per tutti a causa delle buche e lo sarà soprattutto per Morbidelli 13°, Dovizioso 14°, Bastianini 16° e20° caduto in Q1. 21.58: Si prospetta quindi una gara molto appassionante e una prima fila fatta da, Quartararo e Marc Marquez. Davvero brividi! Keeping the pressure on! @Peccotakesposition ahead of title rival @FabioQ20! #AmericasGP pic.twitter.com/7knsLlukZp —(@) October 2,21.56:è il primo pilota che non sia Marc Marquez a fare laad, a sottolineare la portata della ...

AlessioBrunori : RT @motograndprixit: #MotoGP #MotoGP2021 #AmericasGP #AustinGP Quarta pole della stagione per il pilota della #Ducati - - motograndprixit : #MotoGP #MotoGP2021 #AmericasGP #AustinGP Quarta pole della stagione per il pilota della #Ducati - - zazoomblog : LIVE MotoGP GP Austin 2021 in DIRETTA: super Miller nella FP4 via alla Q1 - #MotoGP #Austin #DIRETTA: #super - zazoomblog : DIRETTA MotoGP FP3 GP Austin 2021 LIVE: confronto Bagnaia-Quartararo nelle qualifiche indietro Valentino Rossi -… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP FP3 GP Austin 2021 LIVE: confronto Bagnaia-Quartararo nelle qualifiche comincia la Q1 - #DIRETTA… -