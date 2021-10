Inzaghi: 'Dzeko mi ha colpito. Handanovic - Defrel? Non era da rosso' (Di sabato 2 ottobre 2021) REGGIO EMILIA - Simone Inzaghi chiude un'altra partita con poca voce, ma la sua Inter l'ha fatto sorridere, grazie a un'ultima mezz'ora di alto livello, che ha portato un successo d'oro in casa del ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 2 ottobre 2021) REGGIO EMILIA - Simonechiude un'altra partita con poca voce, ma la sua Inter l'ha fatto sorridere, grazie a un'ultima mezz'ora di alto livello, che ha portato un successo d'oro in casa del ...

Advertising

pisto_gol : Sas-Int 1:2 Con i gol di Dzeko e Lautaro (rigore) l’Inter vince in rimonta una drammatica partita, nella quale l’ot… - Eurosport_IT : L'INTER LA VINCE CON I CAMBI ??? Le sostituzioni in Inzaghi permettono ai nerazzurri di rimontare il Sassuolo: Dzek… - tuttosport : #Inzaghi: '#Handanovic-#Defrel? Decisione giusta. #Dzeko super' - CorSport : #Inzaghi: '#Dzeko mi ha colpito. #Handanovic-#Defrel? Non era da rosso' ?? - BullaInterista : RT @pisto_gol: Sas-Int 1:2 Con i gol di Dzeko e Lautaro (rigore) l’Inter vince in rimonta una drammatica partita, nella quale l’ottimo Sass… -