Dopo Temptation Island è stato beccato con un’altra: l’indiscrezione bomba (Di sabato 2 ottobre 2021) è trapelata nelle ultime ore. Un’edizione scoppiettante, quella di Temptation Island andata in onda la scorsa estate. Un’edizione che, però, non ha visto il lieto fine per tutte le coppie che si sono messe in gioco nel docu reality di Canale 5. E proprio un’ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 2 ottobre 2021) è trapelata nelle ultime ore. Un’edizione scoppiettante, quella diandata in onda la scorsa estate. Un’edizione che, però, non ha visto il lieto fine per tutte le coppie che si sono messe in gioco nel docu reality di Canale 5. E proprio un’ex L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

frostyelevenn : l’avevo idealizzata a temptation ma giuro che dopo pochi giorni avevo una strana sensazione e si è avverata. Peccat… - nocchi_rita : RT @comeringostarr: “Dopo quello che ha fatto a Temptation Island non vedo perché portarlo al Grande Fratello” STO VOLANDO VALENTINA #gfvip… - Elisa60388018 : RT @DUrgentemente: Alex: ma Tommy è pericoloso, sai Alex io dopo le robe che ho visto a Temptation Island non so quanto avrei voglia di sta… - DUrgentemente : Alex: ma Tommy è pericoloso, sai Alex io dopo le robe che ho visto a Temptation Island non so quanto avrei voglia d… - gionapeduzzi : RT @Dp25Susanna: Ma dopo una settimana già ci sono corna? Non sapevo di guardare Temptation Island?? #voglioessereunmago -