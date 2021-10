C’era una volta il Barcellona: perde con l’Atletico, litiga, è decimo. Koeman resta? (Di sabato 2 ottobre 2021) C’era una volta il Barcellona. I catalani prevedibilmente sconfitti al Metropolitano dall’Atletico Madrid. La squadra di Simeone ha vinto 2-0 e ha anche dato l’impressione di non aver voluto infierire. Il Barça è parsa una squadra allo sbando anche se ha mostrato impennate di orgoglio, i giocatori non sono parsi arrendevoli. Ma la condizione, anche tattica, è quella che è. Hanno subito un gol (il primo) da dilettanti con l’Atletico che con due passaggi ha mandato Lemar in porta. Pique e Busquets hanno discusso animatamente dopo la rete subita. Suarez prima si è divorato il raddoppio, poi non ha potuto esimersi. Il Barcellona ha fatto quel che ha potuto. Ora è decimo in classifica, a cinque punti dall’Atletico e dal Real che gioca domani. Il Barça ha ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 2 ottobre 2021)unail. I catalani prevedibilmente sconfitti al Metropolitano dalMadrid. La squadra di Simeone ha vinto 2-0 e ha anche dato l’impressione di non aver voluto infierire. Il Barça è parsa una squadra allo sbando anche se ha mostrato impennate di orgoglio, i giocatori non sono parsi arrendevoli. Ma la condizione, anche tattica, è quella che è. Hanno subito un gol (il primo) da dilettanti conche con due passaggi ha mandato Lemar in porta. Pique e Busquets hanno discusso animatamente dopo la rete subita. Suarez prima si è divorato il raddoppio, poi non ha potuto esimersi. Ilha fatto quel che ha potuto. Ora èin classifica, a cinque punti dale dal Real che gioca domani. Il Barça ha ...

