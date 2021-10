Wonka: al via le riprese del film con Timothée Chalamet (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al via le riprese di “Wonka” della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all’Oscar® Timothée Chalamet (“Dune”, “Chiamami col tuo nome”), diretto dal pluripremiato regista Paul King (i film di “Paddington”). Chi sono i produttori di Wonka? I produttori del film sono il candidato all’Oscar® David Heyman (“C’era una volta… a Hollywood”), che ha prodotto i film di “Harry Potter”, “Animali fantastici” e “Paddington”; Luke Kelly, che ha prodotto il recente adattamento cinematografico de Le Streghe di Roald Dahl e l’imminente “Matilda”, e Alexandra Derbyshire produttrice esecutiva dei film di “Paddington” e l’imminente “Jurassic World: Dominion”. Di cosa parlerà Wonka? “Wonka” è ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di venerdì 1 ottobre 2021) Al via ledi “” della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all’Oscar®(“Dune”, “Chiamami col tuo nome”), diretto dal pluripremiato regista Paul King (idi “Paddington”). Chi sono i produttori di? I produttori delsono il candidato all’Oscar® David Heyman (“C’era una volta… a Hollywood”), che ha prodotto idi “Harry Potter”, “Animali fantastici” e “Paddington”; Luke Kelly, che ha prodotto il recente adattamento cinematografico de Le Streghe di Roald Dahl e l’imminente “Matilda”, e Alexandra Derbyshire produttrice esecutiva deidi “Paddington” e l’imminente “Jurassic World: Dominion”. Di cosa parlerà? “” è ...

Advertising

tinnirik : RT @RBcasting: Al via le riprese di 'Wonka' della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all'Oscar Timothée Chalamet, diretto… - RBcasting : Al via le riprese di 'Wonka' della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all'Oscar Timothée Chalamet,… - Think_movies : “Wonka”: al via le riprese del film diretto da Paul King con protagonista Timothée Chalamet - moviestruckers : Wonka: al via le riprese del film con #TimothéeChalamet - dearborn_75 : RT @MoviesAsbury: Sono iniziate le riprese di #Wonka, con #TimothéeChalamet che guida un cast stellare in una storia che esplora i mitici e… -

Ultime Notizie dalla rete : Wonka via Wonka, cast stellare e inizio riprese per il prequel con protagonista Timothée Chalamet La Warner ha annunciato il via alle riprese di " Wonka ", prequel de La Fabbrica di Cioccolato con protagonista Timothée Chalamet, appena sbarcato in sala con il kolossal Dune. Alla regia Paul King, padre dei due deliziosi "...

Netflix annuncia le uscite di ottobre 2021 7 ottobre La Via Del Grembiule - Lo Yakuza Casalingo. 8 ottobre Il Film Pokemon: I Segreti Della ... la Furia di Carnage trapela online ed è dannatamente clamorosa Wonka: ecco il cast e il team ...

Wonka, al via le riprese del film con Timothée Chalamet Cinefilos.it Wonka: al via le riprese del film con Timothée Chalamet Wonka: al via le riprese del film con Timothée Chalamet. Un cast stellare, al fianco di Chalamet nel film recitano Rowan Atkinson (i film di ...

Al via le riprese di “Wonka” con Timothée Chalamet Photo by Luca Carlino / Timothée Chalamet, Venezia 78. Al via le riprese di “Wonka” della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all’Oscar® Timothée Chalamet ...

La Warner ha annunciato ilalle riprese di "", prequel de La Fabbrica di Cioccolato con protagonista Timothée Chalamet, appena sbarcato in sala con il kolossal Dune. Alla regia Paul King, padre dei due deliziosi "...7 ottobre LaDel Grembiule - Lo Yakuza Casalingo. 8 ottobre Il Film Pokemon: I Segreti Della ... la Furia di Carnage trapela online ed è dannatamente clamorosa: ecco il cast e il team ...Wonka: al via le riprese del film con Timothée Chalamet. Un cast stellare, al fianco di Chalamet nel film recitano Rowan Atkinson (i film di ...Photo by Luca Carlino / Timothée Chalamet, Venezia 78. Al via le riprese di “Wonka” della Warner Bros. Pictures con protagonista il candidato all’Oscar® Timothée Chalamet ...