Udinese | Udogie | «Lavoro duro per affermarmi Mi ispiro a Marcelo»

(Di venerdì 1 ottobre 2021) L’esterno dell’Destinyha parlato della sua crescita e del suo primo periodo in bianconero Destiny, esterno sinistro dell’, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della sua crescita e del suo primo periodo con la maglia bianconera. UNDER 21 – «L’Under 21 era un mio sogno e un mio obiettivo. Devo ringraziare il ct Nicolato perché mi ha dato una grande opportunità. E, soprattutto, grande fiducia facendomi giocare subito due volte da titolare. So che devo continuare a lavorarecon l’, dove è stato emozionante e di grande impatto giocare dall’inizio la prima di campionato con la Juve (2-2), per confermarmi con la maglia azzurra che è qualcosa di unico». STIMA GOTTI – «Assolutamente. Mi ha parlato da subito in ritiro e mi stimola. Ho ...

Advertising

SampNews24 : #Udinese, #Udogie avvisa la #Sampdoria: «Dobbiamo prendere punti» - messveneto : L’Udinese anti-Samp veste il 3-5-2, Beto e Udogie titolari - Dalla_SerieA : Fantanews. Udinese, chi gioca sulle fasce? Le gerarchie di Gotti fra Udogie, Larsen, Molina, Soppy -… - sportli26181512 : Udinese, Udogie insidia Stryger Larsen? I dubbi di Gotti sulle fasce, fra Molina e Soppy: Udinese, Udogie insidia S… - Udinese_1896 : #UdineseFiorentina 0-1 71' Doppia sostituzione per l'Udinese: escono Nuytinck e Larsen, entrano Udogie e Molina #ForzaUdinese ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Udogie

La Gazzetta dello Sport

Tre sconfitte consecutive e zero gol segnati. Sfide certamente proibitive per l'(Napoli, Roma e Fiorentina), ma l'amarezza resta tanta per quanto raccolto nelle ultime gare, specialmente lungo quelle corsie laterali che nelle prime partite hanno fatto la differenza nella ...A reggere questo modulo più propositivo due mediani, che l'ha già in rosa, Walace e Makengo ... Larsen ,, Molina e Soppy sono tutti giocatori abili a spingere ma che dietro concedono ...L’ex terzino gialloblù ha parlato della propria esperienza al Verona ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Durante una lunga intervista ai colleghi de La Gazzetta dello Sport, Destiny Udogie ha avut ...Sampdoria Udinese, diverse novità per Gotti in vista del match al Ferraris: le idee del tecnico bianconero, che rischia l’esonero Luca Gotti resta a rischio esonero. In caso di sconfitta contro la Sam ...