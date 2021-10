"Rubo tutto quello che posso. Ma devo ringraziare Virginia Raggi": la rom confessa, disastro per la sindaca M5s (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una bombetta prima del voto a Roma. Una bombetta sganciata da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata del programma in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 30 settembre. Un servizio girato nelle periferie della capitale che per certo imbarazzerà il sindaco uscente, Virginia Raggi, la grillina che sta tentando il bis. Del Debbio introduce il servizio spiegando che "nelle periferie, anche rom, ringraziano a modo loro i politici. Abbiamo trovato una signora rom che fa un ringraziamento particolare, singolare ai politici". O meglio, un ringraziamento particolare proprio alla sindachessa con le cinque stelle. E così ecco nel servizio la signora rom, la quale prima punta il dito: "Non mi danno lavoro sindaci e politici. Per questo Rubo, io non sono onesta. Rubo per mantenermi e vado avanti: vestiti, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 1 ottobre 2021) Una bombetta prima del voto a Roma. Una bombetta sganciata da Paolo Del Debbio a Dritto e Rovescio, nella puntata del programma in onda su Rete 4 nella serata di giovedì 30 settembre. Un servizio girato nelle periferie della capitale che per certo imbarazzerà il sindaco uscente,, la grillina che sta tentando il bis. Del Debbio introduce il servizio spiegando che "nelle periferie, anche rom, ringraziano a modo loro i politici. Abbiamo trovato una signora rom che fa un ringraziamento particolare, singolare ai politici". O meglio, un ringraziamento particolare proprio alla sindachessa con le cinque stelle. E così ecco nel servizio la signora rom, la quale prima punta il dito: "Non mi danno lavoro sindaci e politici. Per questo, io non sono onesta.per mantenermi e vado avanti: vestiti, ...

