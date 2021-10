Riaperture | ora tocca alle discoteche

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Il ministro Speranza: "Nel Cdm anche i locali da ballo". Sileri: "Con più vaccini via le mascherine". Si preme per portare gli stadi al 100% di capienza, possibile anche per cinema e teatri

... nel prossimo Consiglio dei ministri si lavorerà al tema delle nuovee delle capienze ... IL MONITORAGGIO La Sicilia (per) resta gialla: prime classi in dad a Messina Sicilia un'altra ..."Sullo sfondo dellein corso in tutto il mondo e della ripartenza dei viaggi all'insegna ... "Con la riapertura delle frontiere, non vediamo l'di tornare ad accogliere i visitatori ...Il ministro Speranza: "Nel Cdm anche i locali da ballo". Sileri: "Con più vaccini via le mascherine". Si preme per portare gli stadi al 100% di capienza, possibile anche per cinema e teatri ...Roma, 29 set. (Adnkronos) - “Grazie all'intervento del governo, sollecitato dal MoVimento 5 Stelle, nessuna firma per i quesiti referendari andrà ...