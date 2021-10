RC auto e sinistri in spazi privati | cosa dice la Cassazione

Leggi su leggioggi

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Come sappiamo, la vigente normativa in materia di assicurazione obbligatoria impone l’idonea copertura per tutti i veicoli a motore che siano “posti in circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate” (così dispone l’art. 122 del Codelle Assicurazioni). Quali possano ritenersi, in concreto, “strade di uso pubblico” e “aree a queste equiparate” è questione di non poco conto, visto le conseguenze dal punto di vista sanzionatorio in cui incorre chi contravviene al disposto della norma sopra citata. Se è semplice comprenderesi intenda per strade di uso pubblico, ovvero lestrade, le strade statali, regionali o provinciali nonché le strade comunali, qualche difficoltà in più si pone nel comprendere quali siano le aree equiparate alle strade di uso pubblico. Possiamo dire che tali contesti corrispondono ...