Inter, grana sudamericani: l'ultima idea per risolvere il problema (Di venerdì 1 ottobre 2021) L'Inter è di nuovo alle prese con il problema sudamericani che partiranno con le Nazionali: l'ultima idea dei nerazzurri Ben cinque giocatori saranno convocati dalle rispettive nazionali per gli impegni della prossima sosta. Nonostante la sfida ell'Olimpico sia parecchio lontana, il club sta già pensando ad una soluzione per averli contro la Lazio il 16 ottobre. Lautaro, Correa, Vidal, Sanchez e Vecino disputeranno l'ultimo incontro nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15. L'Inter sta pensando di organizzare un charter per averli direttamente a Roma, dove la squadra arriverà venerdì pomeriggio. A riportarlo è il Corriere dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

