Incendio nel reparto Covid in un ospedale della Romania: nove morti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Almeno nove malati di Covid sono morti in un Incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media ... Leggi su gazzettadelsud (Di venerdì 1 ottobre 2021) Almenomalati disonoin unscoppiato stamane neldi terapia intensiva di undi Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media ...

Ultime Notizie dalla rete : Incendio nel Incendio nel reparto Covid in un ospedale della Romania: nove morti Almeno nove malati di covid sono morti in un incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero. Come riferiscono i media locali, nell'ospedale erano ricoverati in tutto ...

Romania, coprifuoco per i no vax: contagi record e ospedali pieni con solo un terzo di persone vaccinate
Incendio in un ospedale: morti 9 pazienti Covid
Almeno nove malati di covid sono morti in un incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero.

Almeno nove malati di covid sono morti in un incendio scoppiato stamane nel reparto di terapia intensiva di un ospedale di Costanza, città romena sulla costa del Mar Nero.

