Giovanni Allevi, il dramma che l’ha sconvolto: “Per due anni non ho scritto una nota” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il grande compositore italiano ha vissuto un periodo durissimo durante il quale ha faticato anche a scrivere. Scopriamo il motivo Nato ad Ascoli Piceno verso la fine degli anni sessanta, Allevi si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Francesco Morlacchi all’età di ventuno anni, mentre nel 2001 ha ottenuto il medesimo attestato in composizione presso L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il grande compositore italiano ha vissuto un periodo durissimo durante il quale ha faticato anche a scrivere. Scopriamo il motivo Nato ad Ascoli Piceno verso la fine deglisessanta,si è diplomato in pianoforte al Conservatorio Francesco Morlacchi all’età di ventuno, mentre nel 2001 ha ottenuto il medesimo attestato in composizione presso L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Maicol56844215 : RT @maicollmai: 'E’ meraviglioso come la #musica abbia la possibilità di salvarci dall’irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti andiamo… - maicollmai : 'E’ meraviglioso come la #musica abbia la possibilità di salvarci dall’irrigidimento, dalle convenzioni a cui tutti… - ClassicalTurqu1 : Giovanni Allevi - L'Orologio Degli Dei - live - ClassicalTurqu1 : Giovanni Allevi - L'Orologio Degli Dei - live - SassiLive : +++“PIANO SOLO”, IL MERAVIGLIOSO CONCERTO DI GIOVANNI ALLEVI NELLA SERRA DI CAVA DEL SOLE PER MATERA GREEN FESTIVAL… -