Forti terremoti | gli smartphone possono preallertare | lo studio di un docente dell’Unibg

(Di venerdì 1 ottobre 2021) Bergamo. Con un articolo pubblicato sulla rivista Seismological Research Letters, il team composto dal professor Francesco Finazzi dell’Università degli studi di Bergamo, dai Dottor Rémy Bossu, Robert Steed e Laure Fallou dell’European-Mediterranean Seismological Centre e dal dottor István Bondár dell’ELKH Research Centre for Astronomy and Earth Sciences di Budapest, ha per la prima volta dimostrato l’efficacia del rilevamento in tempo reale ditramite retial fine dila popolazione esposta a– e pericolosi – scuotimenti del suolo. Analizzando i dati raccolti da Earthquake Network, un progetto di Citizen Science avviato nel 2013 dal professor Finazzi, i ricercatori hanno dimostrato che ipiùrilevati dalla rete ...

Advertising

Bergamonews : Forti #terremoti, gli #smartphone possono preallertare: lo studio di un docente dell'@UniBergamo - BergamoNews - AmoBergamo : #Bergamo Professore dell'UniBg sviluppa un'app che preallerta in caso di forti terremoti - eqforecast : @DPCgov Statisticamente sembra vero quanto afferma la Protezione Civile: la distribuzione oraria nelle 24 ore e men… - Dome689 : RT @webecodibergamo: La ricerca - BELLASICILIAN12 : RT @DiasproRed: @BELLASICILIAN12 @DPCgov Se scorre il catalogo dei più forti terremoti, senza limitarsi alla sua esperienza, vedrà che non… -

Ultime Notizie dalla rete : Forti terremoti

L'Eco di Bergamo

In particolare la zona interessata daidi questi giorni è in grado di liberareanchema il docente precisa che non esiste alcuna linearità e per questo motivo eventi di ...Ricevere un'allerta sul proprio cellulare, in tempo reale, nel momento in cui viene registrato un terremoto di forte intensità può essere utile per mettere in salvo chi vive in zone ad elevato rischio ...In questi giorni la zona di Valdobbiadene è stata interessata da uno sciame sismico che ha suscitato qualche preoccupazione. Come spiega il professor Jacopo Boaga del dipartimento di Geoscienze dell'u ...Il team composto dal prof. Francesco Finazzi dell’Università degli studi di Bergamo, dai Dr. Rémy Bossu, Robert Steed e Laure Fallou dell’European-Mediterranean Seismological Centre e dal Dr. István B ...