Eleonora Daniele e il dolore per il fratello scomparso: “Non ho superato la sua morte” (Di venerdì 1 ottobre 2021) Un dolore profondo ancora aperto, quello di Eleonora Daniele, che ha spiegato di non aver ancora completamente superato la morte del fratello, affetto da autismo. La conduttrice di Storie Italiane si è aperta a S’è Fatta Notte con Maurizio Costanzo, programma in seconda serata nel quale ha anche presentato il libro in cui ha raccolto le sensazioni dolorose provate negli ultimi anni. Eleonora Daniele, il ricordo del fratello Luigi La presentatrice ha più volte parlato del fratello Luigi, scomparso improvvisamente nel 2005 all’età di soli 44 anni. Era affetto da autismo. Di lui, Eleonora Daniele ha raccontato: “Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso. Io mi sveglio ... Leggi su dilei (Di venerdì 1 ottobre 2021) Unprofondo ancora aperto, quello di, che ha spiegato di non aver ancora completamenteladel, affetto da autismo. La conduttrice di Storie Italiane si è aperta a S’è Fatta Notte con Maurizio Costanzo, programma in seconda serata nel quale ha anche presentato il libro in cui ha raccolto le sensazioni dolorose provate negli ultimi anni., il ricordo delLuigi La presentatrice ha più volte parlato delLuigi,improvvisamente nel 2005 all’età di soli 44 anni. Era affetto da autismo. Di lui,ha raccontato: “Il ricordo è continuo, è un pensiero fisso. Io mi sveglio ...

