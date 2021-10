Don Matteo: Magalli protagonista nel cast (Di venerdì 1 ottobre 2021) Don Matteo 13, dopo 20 anni Terence Hill ha dato il suo “addio” alla fiction e al suo posto è subentrato Raoul Bova con il suo don Massimo. Ma le novità non finiscono qui. Nella serie tv ecco che arriva anche un altro personaggio, volto famoso del piccolo schermo: Giancarlo Magalli. Quale sarà il suo ruolo? Scopriamolo insieme. Giancarlo Magalli, ex protagonista de I Fatti Vostri, affiancherà Raoul Bova nella fiction Don Matteo 13 ed avrà anche un ruolo centrale: sarà il vescovo, ma anche il “consigliere” di don Massimo, interpretato dall’attore 5oenne. Un ingresso, quello di Magalli, che arriva dopo un ritardo di 20 anni. Vediamo perché. Don Matteo 13, addio a Terence Hill arriva Raoul Bova A 81 anni suonati, quasi 13 stagioni e 20 anni di riprese, Terence Hill ... Leggi su piusanipiubelli (Di venerdì 1 ottobre 2021) Don13, dopo 20 anni Terence Hill ha dato il suo “addio” alla fiction e al suo posto è subentrato Raoul Bova con il suo don Massimo. Ma le novità non finiscono qui. Nella serie tv ecco che arriva anche un altro personaggio, volto famoso del piccolo schermo: Giancarlo. Quale sarà il suo ruolo? Scopriamolo insieme. Giancarlo, exde I Fatti Vostri, affiancherà Raoul Bova nella fiction Don13 ed avrà anche un ruolo centrale: sarà il vescovo, ma anche il “consigliere” di don Massimo, interpretato dall’attore 5oenne. Un ingresso, quello di, che arriva dopo un ritardo di 20 anni. Vediamo perché. Don13, addio a Terence Hill arriva Raoul Bova A 81 anni suonati, quasi 13 stagioni e 20 anni di riprese, Terence Hill ...

Advertising

alecattelan : Praticamente @sangiovann1 e Blanco sono nati in un'era D.D.M. - Dopo Don Matteo. #DaGrande - alecattelan : Don Matteo finisce dopo 22 anni, 13 stagioni e 259 episodi che sono 257 più di quelli di #DaGrande. - officialmaz : #TerenceHill lascia #DonMatteo. 20 anni di ottima storia televisiva. Ma per quelli della mia generazione è e sempre… - Luca_zone : RT @davidemaggio: Giancarlo #Magalli diventa vescovo in #DonMatteo 13. Stavolta non manderà a farsi benedire alcun collega ma impartirà b… - ElGuappo6 : RT @GiorgiaMeloni: Il mitico Terence Hill gira la sua ultima scena sul set di Don Matteo, con un bellissimo omaggio della troupe e della pr… -