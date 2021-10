Cuneo, incendio di un autocarro all’interno di un autolavaggio (Di venerdì 1 ottobre 2021) Cuneo – Nella serata di giovedì 30 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23.00 per l’incendio di un autocarro all’interno di un autolavaggio. La squadra del distaccamento di Alba, con il supporto di un’autobotte, ha spento le fiamme che avevano avvolto la cabina del mezzo e hanno poi messo in sicurezza la zona. La struttura della stazione di lavaggio è parzialmente crollata. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Canale d’Alba. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di venerdì 1 ottobre 2021)– Nella serata di giovedì 30 settembre, i Vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 23.00 per l’di undi un. La squadra del distaccamento di Alba, con il supporto di un’autobotte, ha spento le fiamme che avevano avvolto la cabina del mezzo e hanno poi messo in sicurezza la zona. La struttura della stazione di lavaggio è parzialmente crollata. Fortunatamente, nessuno è rimasto coinvolto. Sul posto anche una pattuglia dei Carabinieri di Canale d’Alba. L'articolo L'Opinionista.

Ultime Notizie dalla rete : Cuneo incendio Camion contro autolavaggio a Montà, poi prende fuoco: crollata parte della struttura CUNEO CRONACA - I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti nella serata di giovedì 30 settembre, intorno alle 23, a Montà d'Alba, per l'incendio di un autocarro finito dentro ad un autolavaggio di corso Manzoni a seguito di inicidente. ...

Prende fuoco un camion in un autolavaggio di Montà d'Alba: nessun ferito I vigili del fuoco del comando di Cuneo sono intervenuti ieri sera intorno alle 23 per l'incendio di un autocarro dentro ad un autolavaggio in Corso Manzoni Montà d'alba. La squadra di Alba con il supporto di un'autobotte ha spento le ...

Cuneo, incendio in una casa: notte di lavoro per i pompieri Sky Tg24 AGGIORNAMENTO – Montà d’Alba: incendio furgone in autolavaggio Un incidente stradale si è verificato nella serata di oggi (30 settembre) a Montà d’Alba dove un furgone ha preso fuoco nei pressi di un autolavaggio in Corso Manzoni. Sul posto, per spegnere le fiamm ...

