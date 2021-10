Covid-19, in Russia è record di morti per il quarto giorno di fila (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mosca – Nuovo record di 887 morti per Covid in Russia oggi secondo i dati del bollettino riportato dal Moscow Times. Gli 887 decessi correlati al Covid rappresentano il numero più alto numero di vittime registrato in un solo giorno dall’inizio della pandemia. La task force incaricata dal governo russo di monitorare l’andamento della pandemia da coronavirus nel Paese ha anche affermato di aver registrato 24.522 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (fonte Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 1 ottobre 2021) Mosca – Nuovodi 887perinoggi secondo i dati del bollettino riportato dal Moscow Times. Gli 887 decessi correlati alrappresentano il numero più alto numero di vittime registrato in un solodall’inizio della pandemia. La task force incaricata dal governo russo di monitorare l’andamento della pandemia da coronavirus nel Paese ha anche affermato di aver registrato 24.522 nuovi casi nelle ultime 24 ore. (fonte Adnkronos)

