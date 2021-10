Britney Spears festeggia la libertà dal padre con una vacanza in nudo integrale

ilpost : Il padre di Britney Spears, James Spears, non sarà più il tutore legale della figlia - Agenzia_Ansa : Jamie Spears è stato sospeso dal ruolo di tutore legale della figlia #Britney. Lo ha deciso la giudice della Superi… - NetflixIT : 'Sono passati 13 anni. Ora basta.' Niente più segreti, niente più silenzio: Britney contro Spears è in arrivo il 28… - CdglDario : RT @BSNewsItalia: Fantasy Sheer è la nuova fragranza di Britney Spears, che sia aggiunge alla sua linea di profumi. Ovviamente i ricavati… - spearbinslight : Ogni volta che apro ig mi ritrovo britney spears nuda e io dico il giorno che apro ig di fronte ai miei son cazzi -

Ultime Notizie dalla rete : Britney Spears

Agenzia ANSA

si sta godendo la ritrovata libertà: 'Mi sto godendo la mia vita', scrive.Cosa c'è di meglio di festeggiare la libertà che mettendosi completamente... in libertà? Deve averlo pensatoche sta festeggiando la sospensione della tutela legale di suo padre che l'ha oppressa per anni con una vacanza nel pacifico . Vacanza vissuta in larga parte completamente nuda , come ...Britney Spears si mostra completamente nuda sul suo profilo Instagram è fa perdere la testa ai suoi tantissimi fan, è più sensuale che mai.La popstar 39enne, in vacanza in un'isola del Pacifico con il fidanzato, ha postato una serie di scatti senza veli ...