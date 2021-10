ATP San Diego, Sonego affronta Ruud: una vittoria può accendere il 'sogno - Finals' di Sinner (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tennista torinese batte in 2 set lo statunitense Korda. Ora dovrà affrontare il numero 10 al mondo, secondo favorito del seeding. Un'eventuale vittoria sarebbe un bel favore per Sinner nella lotta ... Leggi su today (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tennista torinese batte in 2 set lo statunitense Korda. Ora dovràre il numero 10 al mondo, secondo favorito del seeding. Un'eventualesarebbe un bel favore pernella lotta ...

Advertising

LesterGriffin : RT @FiorinoLuca: Italiani oggi nei tornei ATP e Challenger?? Mager ???? vs Monfils ???? (Sofia) Sinner ???? vs Duckworth ???? (Sofia) Sonego ???? vs… - giulyleclerc : RT @RaiSport: ?? #Tennis #Sonego raggiunge i quarti a #SanDiego Il piemontese supera 6-4 6-3 #SebastianKorda. Ora lo aspetta il norvegese #R… - FiorinoLuca : Italiani oggi nei tornei ATP e Challenger?? Mager ???? vs Monfils ???? (Sofia) Sinner ???? vs Duckworth ???? (Sofia) Sonego… - infoitsport : Tennis, ATP 250 San Diego: Lorenzo Sonego batte Basilashvili: c'è Korda al secondo turno - infoitsport : ATP San Diego 2021: Lorenzo Sonego supera Sebastian Korda, ora c'è Casper Ruud ai quarti -