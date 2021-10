Ascolti TV 30 settembre, L'Eredità fa rimpiangere Reazione a Catena (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese di settembre si è concluso con ottimi riscontri negli Ascolti tv. A darsi battagli in prima serata sono stati la fiction di Rai 1 'Fino all'ultimo battito' e lo show di Ilary Blasi su Canale 5 'Star in the star'. Nel preserale la sfida tra i game show L'Eredità e Caduta Libera ha diviso gli spettatori, ma la gran parte del pubblico si è concentrato sul gioco di mamma Rai. Ascolti TV ieri 30 settembre, Fino all'ultimo battito e Star in the star Rai 1 ha mandato in onda la fiction Fino all'ultimo battito, capace di attrarre davanti agli schermi ben 3.6 milioni di persone, pari ad uno share del 18.8%. Coloro che hanno perso la puntata potranno ricorrere allo streaming di RaiPlay per recuperarla. Canale 5, con Star in the Star condotto da Ilary Blasi, ha convito 1.9 milioni di telespettatori, ... Leggi su tvpertutti (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il mese disi è concluso con ottimi riscontri neglitv. A darsi battagli in prima serata sono stati la fiction di Rai 1 'Fino all'ultimo battito' e lo show di Ilary Blasi su Canale 5 'Star in the star'. Nel preserale la sfida tra i game show L'e Caduta Libera ha diviso gli spettatori, ma la gran parte del pubblico si è concentrato sul gioco di mamma Rai.TV ieri 30, Fino all'ultimo battito e Star in the star Rai 1 ha mandato in onda la fiction Fino all'ultimo battito, capace di attrarre davanti agli schermi ben 3.6 milioni di persone, pari ad uno share del 18.8%. Coloro che hanno perso la puntata potranno ricorrere allo streaming di RaiPlay per recuperarla. Canale 5, con Star in the Star condotto da Ilary Blasi, ha convito 1.9 milioni di telespettatori, ...

