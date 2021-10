Allegri: «Dobbiamo essere consci del ritardo in campionato. Per il Toro domani sarà la partita della vita» (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri presenta in conferenza stampa il derby di domani contro il Torino, in programma alle 18 allo stadio Olimpico “Grande Torino”. «Il derby Rappresenta la stracittadina e soprattutto domani ritornano i tifosi allo stadio. domani Dobbiamo sistemare la classifica, Dobbiamo darci un altro colpettino. Juric sta facendo un ottimo lavoro e soprattutto ha trasmesso alla squadra dei concetti che si incarnano molto con lo spirito del Toro. sarà una partita complicata, servirà pazienza. Il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri alle avversarie, quando abbassa un po’ i ritmi fa comunque sempre le stesse cose». Sulla formazione: «Per quanto riguarda la formazione giocano ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 1 ottobre 2021) Il tecnicoJuventus, Massimilianopresenta in conferenza stampa il derby dicontro il Torino, in programma alle 18 allo stadio Olimpico “Grande Torino”. «Il derby Rappresenta la stracittadina e soprattuttoritornano i tifosi allo stadio.sistemare la classifica,darci un altro colpettino. Juric sta facendo un ottimo lavoro e soprattutto ha trasmesso alla squadra dei concetti che si incarnano molto con lo spirito delunacomplicata, servirà pazienza. Il Torino è la squadra che ha concesso meno tiri alle avversarie, quando abbassa un po’ i ritmi fa comunque sempre le stesse cose». Sulla formazione: «Per quanto riguarda la formazione giocano ...

