Al di là delle sentenze, l’idea di Lucano di un’Italia migliore (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando ho saputo della condanna a tredici anni e due mesi di detenzione di Mimmo Lucano non ho voluto leggere alcunché al riguardo. Molti amici mi dicevano che era importante vedere il dispositivo della sentenza, che bisogna conoscere i fatti per commentarli, capire, orientarsi. Hanno ragione, ma io ho preferito andarmi a leggere le statistiche ufficiali. In Calabria oggi vivono 1.877.728 persone su 15.221 km2, con una densità abitativa di 123 persone per km2. La Sicilia ha una densità abitativa di 187 persone per km2. La Puglia ha una densità abitativa di 210 persone per km2. Dunque la Calabria è una terra difficile, che si spopola. Tra le sue caratteristiche c’è quella di uno sviluppo che ha visto l’abbandono degli antichi borghi, tutti collinari, o montani, in favore di uno sviluppo costiero disordinato e privo di radici culturali. Parrucchieri, alimentari, bar, ... Leggi su formiche (Di venerdì 1 ottobre 2021) Quando ho saputo della condanna a tredici anni e due mesi di detenzione di Mimmonon ho voluto leggere alcunché al riguardo. Molti amici mi dicevano che era importante vedere il dispositivo della sentenza, che bisogna conoscere i fatti per commentarli, capire, orientarsi. Hanno ragione, ma io ho preferito andarmi a leggere le statistiche ufficiali. In Calabria oggi vivono 1.877.728 persone su 15.221 km2, con una densità abitativa di 123 persone per km2. La Sicilia ha una densità abitativa di 187 persone per km2. La Puglia ha una densità abitativa di 210 persone per km2. Dunque la Calabria è una terra difficile, che si spopola. Tra le sue caratteristiche c’è quella di uno sviluppo che ha visto l’abbandono degli antichi borghi, tutti collinari, o montani, in favore di uno sviluppo costiero disordinato e privo di radici culturali. Parrucchieri, alimentari, bar, ...

