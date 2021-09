(Di giovedì 30 settembre 2021), ilpronto al riscatto del centrocampista ex Fulham.Deconferma l’indiscrezione di calciomercato e smentisce una. ILPRONTO AL RISCATTO DIZamboè il nuovo idolo dei tifosi del. Il centrocampista camerunense, si è messo immediatamente in evidenza già dal debutto contro la Juventus. Da li in poi è cresciuto partita dopo partita fino a diventare un titolare inamovibile della mediata di Luciano Spalletti. L’ex Fulham è diventato uno dei migliori giocatori della serie A nel suo ruolo. Cristiano Giuntoli, ds azzurro, lo ha prelevato dal club inglese con una formula particolarmente favorevole al: Prestito oneroso con diritto di ...

Valter De Maggio chiarisce: "Anguissa? il Napoli lo riscatterà, ma bisogna smentire una fake news "

Napoli Calcio - Valter De Maggio è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Anguissa, il Napoli pronto al riscatto del centrocampista ex Fulham. Kiss Kiss conferma la notizia, ma smentisce una fake news. Secondo quanto scrive l'edizione odierna di Tuttosport, tra i pali dovrebbe tornare Meret, Manolas prendere il posto di Rrahmani mentre Elmas dovrebbe far rifiatare Fabiàn e piazzarsi in mediana accan ...