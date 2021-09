Uomini e donne e il tronista cacciato, parla la corteggiatrice Ilaria Melis: «Ecco cos’è successo» (Di giovedì 30 settembre 2021) A “Uomini e donne” Maria De Filippi ha cacciato il tronista del trono classico Joele Milan perché avrebbe tentato di comunicare fuori dalla trasmissione con una delle corteggiatrici, Ilaria Melis. A raccontare l’accaduto proprio lei: «Maria ci ha chiamato al centro dello studio…». U&D e il tronista cacciato, parla la corteggiatrice Ilaria Melis Ilaria Melis, corteggiatrice di “Uomini e donne” ha raccontato come Maria De Filippi ha fatto uscire dal programma Joele Milan: «Nella scorsa puntata, durante un ballo – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” – lui mi ha detto di essere molto preso di ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 30 settembre 2021) A “” Maria De Filippi haildel trono classico Joele Milan perché avrebbe tentato di comunicare fuori dalla trasmissione con una delle corteggiatrici,. A raccontare l’accaduto proprio lei: «Maria ci ha chiamato al centro dello studio…». U&D e illadi “” ha raccontato come Maria De Filippi ha fatto uscire dal programma Joele Milan: «Nella scorsa puntata, durante un ballo – ha fatto sapere in un’intervista a “Fanpage” – lui mi ha detto di essere molto preso di ...

