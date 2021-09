Serie A | Sassuolo-Inter | data | orario e diretta TV

(Di giovedì 30 settembre 2021)TV e streaming Ultimo turno per laA prima di lasciare spazio alla seconda sosta per le Nazionali di questa stagione. Tra i match della settima giornata c’è anche la sfida del ‘Mapei Stadium’ di Reggio Emilia tra ilin programma per le ore 20:45 di sabato 2 ottobre: ecco come seguire il match inTV e in streaming. Ecco dove vedereinTV La partita tra neroverdi e nerazzurri sarà trasmessa in co-esclusiva su Sky, tramite satellite, digitale terrestre enet. Il match sarà trasmesso su Sky Sport Uno canale 201 a partire dalle 20:45, su Sky Sport Calcio canale 202, sempre a partire dalle 20:45, su Sky Sport 4k, ...

Advertising

Marsi15 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - CarloSirianni : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - JordiColomeB : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - Palermo41 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… - fhdel49 : RT @EnriqueJulian23: ??? Género de los nombres de los equipos de Serie A: ?? MASCULINO Milan, Napoli, Empoli, Torino, Bologna, Sassuolo, V… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Sassuolo

- Inter sarà, infatti, una delle tre partite di giornata (la settima del campionato diA) trasmesse su entrambe le piattaforme, assieme a Cagliari - Venezia e Bologna - Lazio. Il turno ...Contro il, molto probabilmente, l' Inter rivoluzionerà le fasce. E spera di ritrovare in campo anche ... Complice anche gli scontri diretti in programma inA - ci saranno Torino - ...La partita Sassuolo - Inter del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A ...La partita Salernitana - Genoa del 2 ottobre 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la settima giornata di Serie A ...