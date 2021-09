Scoppia il 'caso Lucano', è scontro Lega-centrosinistra (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Tredici anni e 2 mesi di reclusione. E' la pesante condanna inflitta dal Tribunale di Locri all'ex sindaco di Riace, Domenico Lucano, al termine del processo in primo grado "Xenia", riconosciuto colpevole di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'ambito dell'attivita' di accoglienza dei rifugiati. Lucano è candidato alle elezioni regionali che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi, capolista di "Un'altra Calabria è possibile" a sostegno di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione. L'ex primo cittadino di Riace non nasconde lo sconforto: "Nemmeno a un mafioso.... Questa è una vicenda inaudita. Sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso", si sfoga. La vicenda irrompe nelle cronache nazionali, nel pieno del rush finale per le elezioni locali e Scoppia lo scontro tra ... Leggi su agi (Di giovedì 30 settembre 2021) AGI - Tredici anni e 2 mesi di reclusione. E' la pesante condanna inflitta dal Tribunale di Locri all'ex sindaco di Riace, Domenico, al termine del processo in primo grado "Xenia", riconosciuto colpevole di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina nell'ambito dell'attivita' di accoglienza dei rifugiati.è candidato alle elezioni regionali che si terranno il 3 e 4 ottobre prossimi, capolista di "Un'altra Calabria è possibile" a sostegno di Luigi de Magistris alla presidenza della Regione. L'ex primo cittadino di Riace non nasconde lo sconforto: "Nemmeno a un mafioso.... Questa è una vicenda inaudita. Sarò macchiato per sempre per colpe che non ho commesso", si sfoga. La vicenda irrompe nelle cronache nazionali, nel pieno del rush finale per le elezioni locali elotra ...

A Bolzano scoppia il caso della piscina con l'acqua verde BOLZANO. Doveva riaprire il 14 settembre, ovvero due giorni dopo la chiusura del lido, ma siamo ormai alla fine del mese e prima di metà ottobre non se ne farà niente. Il motivo? L'acqua della piscina ...

A Bolzano scoppia il caso della piscina con l'acqua verde L'impianto di viale Trieste ha la piscina principale completamente verde. L'assessore Andriollo: «Abbiamo fatto tutte le verifiche possibili. Valori in regola, ma il colore non è normale. Per svuotarl ...

Stop Figc a multiproprietà, ma scoppia il caso Lotito. Gravina lo caccia dalla riunione: "Sei squalificato" Dovesse essere riformata se ne discuterà quando sarà, ora vige sempre la sentenza del tribunale federale'. Nel giorno in cui la Federcalcio decreta la morte naturale, dalla stagione 2024-2025, delle m ...

