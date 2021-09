Roma, domenica 3 ottobre ingresso gratis nei musei comunali: tutti gli eventi in programma (Di giovedì 30 settembre 2021) Roma – domenica 3 ottobre si rinnova, come ogni prima domenica del mese, l’occasione per tutti i visitatori – residenti e non a Roma – di accedere gratuitamente ai musei civici, all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimo ingresso ore 17.50), all’area archeologica dei Fori Imperiali (ingresso dalla Colonna Traiana 08.30 – 18.30 ultimo ingresso un’ora prima) e al percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 19.00). Per partecipare all’iniziativa, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro venerdì 1 ottobre) oppure nei Tourist Infopoint ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 30 settembre 2021)si rinnova, come ogni primadel mese, l’occasione peri visitatori – residenti e non a– di accedere gratuitamente aicivici, all’area archeologica del Circo Massimo (dalle ore 9.30 alle 19.00, ultimoore 17.50), all’area archeologica dei Fori Imperiali (dalla Colonna Traiana 08.30 – 18.30 ultimoun’ora prima) e al percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello (dalle ore 9 alle ore 19.00). Per partecipare all’iniziativa, promossa daCulture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, è obbligatoria la prenotazione allo 060608 (entro venerdì 1) oppure nei Tourist Infopoint ...

A Roma Musei gratis domenica 3 ottobre: tutte le mostre in programma

