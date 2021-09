Rom-e | in partenza il lungo week end dell’ecosostenibilità nella Capitale

(Di giovedì 30 settembre 2021) Decarbonizzazione dei trasporti, elettrificazione e infrastrutture, innovazione ed educazione ambientale: sono questi i temi urgenti e complessi che andranno a caratterizzare il-end che si aprirà domani con Rom-e, la prima edizione del festival dell’eco-sostenibilità. “Una maratona green”, come è stata definita sul sito ufficiale dell’evento https://www.rom-e.it/, quella che coinvolgerà lain particolare sabato 2 e domenica 3 ottobre: due giornate colme di eventi e attività diffusi rivolti a tutti, per avvicinare sempre più i cittadini al tema della sostenibilità, esplorandola in tutte le sue sfaccettature. Nelle zone centrali di Roma, tra piazza San Silvestro, largo dei Lombardi e viale delle Magnolie, all’interno di Villa Borghese, accanto agli stand (foto sopra) sarà possibile partecipare a test drive di veicoli, ...

