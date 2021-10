Resta in carcere l'uomo accusato di sequestro dal Cile (Di venerdì 1 ottobre 2021) La corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione per Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco arRestato lunedì scorso a Forte dei Marmi (Lucca) perché ricercato dal Cile per sequestro di persona per fatti risalenti ai tempi di Pinochet. L'uomo, 75 anni, Resta così in carcere in attesa dell'udienza per la sua eventuale estradizione. Il Ministero della Giustizia italiano aveva chiesto alla Corte d'Appello di Firenze il mantenimento delle misure di custodia cautelare. Il centro di detenzione del regime di Pinochet Doring negli anni Settanta viveva all'interno della "Colonia Dignidad", enclave Cilena di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania, divenuta centro di detenzione durante il regime di Pinochet. "Su di lui - riporta l'Huffington ... Leggi su tg24.sky (Di venerdì 1 ottobre 2021) La corte d'appello di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione per Reinhard Doring Falkenberg, il cittadino tedesco arto lunedì scorso a Forte dei Marmi (Lucca) perché ricercato dalperdi persona per fatti risalenti ai tempi di Pinochet. L', 75 anni,così inin attesa dell'udienza per la sua eventuale estradizione. Il Ministero della Giustizia italiano aveva chiesto alla Corte d'Appello di Firenze il mantenimento delle misure di custodia cautelare. Il centro di detenzione del regime di Pinochet Doring negli anni Settanta viveva all'interno della "Colonia Dignidad", enclavena di nazisti tedeschi in fuga dalla Germania, divenuta centro di detenzione durante il regime di Pinochet. "Su di lui - riporta l'Huffington ...

