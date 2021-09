Questo tranquillo pensionato tedesco? Un mostro | sconvolgente a Forte dei Marmi | chi è davvero il signor Falkenberg

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 settembre 2021) Arrivato adeicometurista, il 76enne Reinhard Doringè in realtà un ex gerarca del feroce regime di Pinochet, che ha insanguinato e guidato con spietatezza il Cile per ven'anni, tra anni 70 e 80., come scrive il Corriere della Sera, era giunto in Versilia a bordo di un pullman di pensionati della Germania per una vacanza fuori stagione. Residente a Gronau (Renania settentrionale) era inseguito dalla giustizia internazionale da 16 anni, ma ha esibito regolarmente il suo documento d'identità nell'hotel italiano. Dopo qualche giorno, il commissariato di Polizia della meta turistica toscana ha inserito nel sistema tutti i cittadini alloggiati e qui si è scoperta la verità: non era omonimia, ilera lo stesso ...