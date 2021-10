Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2021: Mekta argento nell’inline. Paronetto porta il primo oro all’Italia (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Italia perde lo scettro mondiale nella categoria Senior femminile della sempre più in crescita disciplina dell’inline. In occasione dei Campionati Mondiali 2021 di Pattinaggio artistico a rotelle, in scena fino al 9 ottobre presso la splendida Secretaria Nacional de Deportes di Asuncìon (Paraguay), dopo una gara contrassegnata da diverse sbavature a spuntarla è stata infatti la francese Serena Giraud, atleta che aveva già impressionato agli Europei di Riccione ottenendo il posto d’onore. La pattinatrice d’oltralpe, seconda dopo lo short, ha fatto la differenza grazie a un dominio netto sulle componenti del programma. Non a caso è stata l’unica nel segmento più lungo a ricevere nel secondo punteggio una valutazione sopra quota 30 che, sommato al miglior tecnico, ha fatto impennare il suo totale a ... Leggi su oasport (Di venerdì 1 ottobre 2021) L’Italia perde lo scettro mondiale nella categoria Senior femminile della sempre più in crescita disciplina dell’inline. In occasione dei Campionatidi, in scena fino al 9 ottobre presso la splendida Secretaria Nacional de Deportes di Asuncìon (Paraguay), dopo una gara contrassegnata da diverse sbavature a spuntarla è stata infatti la francese Serena Giraud, atleta che aveva già impressionato agli Europei di Riccione ottenendo il posto d’onore. La pattinatrice d’oltralpe, seconda dopo lo short, ha fatto la differenza grazie a un dominio netto sulle componenti del programma. Non a caso è stata l’unica nel segmento più lungo a ricevere nel secondo punteggio una valutazione sopra quota 30 che, sommato al miglior tecnico, ha fatto impennare il suo totale a ...

