Oggi 30 settembre preghiamo San Girolamo e il suo amore per le Scritture (Di giovedì 30 settembre 2021) Dottore della Chiesa, compie i suoi studi a Roma dove viene, anche, battezzato, prima di ritirarsi a Betlemme per condurre una vita fatta di contemplazione e di ascetismo. Ha permesso, per la prima volta, che le Sacre Scritture potessero diventare fruibili per tutte le attività della Chiesa e comprese anche dal popolo. L'articolo proviene da La Luce di Maria.

