Neslihan Yeldan è Aydan in “Love is in the Air” | ma per il pubblico italiano è anche Onem FOTO

Advertising

samanta_012 : Io sogno Neslihan che fa da cupido anche a me ?? @neslihan_yeldan #hanker #HandeErcel #KeremBursin #ozser - marirotesolin : RT @AntonellaImp_: @yasinozbek_ #sençalkapimi non si perderà mai, perché ha fatto la storia in tutto il mondo. Nessuna altra serie arriverà… - CavalieriYlenia : @_SoyCris @neslihan_yeldan @KeremBursin @HandeErcel @ozgecangurel @SerkanCayoglu Ahhaha aiuto Nesli si è svegliata… - _SoyCris : @neslihan_yeldan Ti amoooo?? - camysdj : @neslihan_yeldan hahahahahahah you’re cupid ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Neslihan Yeldan

Tv Soap

Non bisogna fidarsi dello chef Alexander Zucco (Hakan Karahan). Lo impareranno a loro spese Aydan Bolat () e Ayfer Yildiz (Evrim Dogan) nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air . Dopo averle ingannate, l'uomo riuscirà infatti ad estorcere loro un'ingente somma di denaro prima ...Storyline 'gialla' ma assolutamente divertente per Aydan Bolat () nelle prossime puntate italiane di Love Is In The Air . Tra non troppo tempo, la madre di Serkan Bolat (Kerem Bursin) crederà infatti di avere ucciso lo chef Alexander Zucco (Hakan ...Neslihan Yeldan in "Love is in the Air" è Aydan Bolat, la mamma dell'architetto Serkan. Ma l'attrice quale altro personaggio ha interpreto?Anticipazioni Love is in the air: prossima puntata venerdì 1 ottobre. Allo stesso tempo scoprono della sua amnesia e del fatto che non ricordi di aver mai conosciuto Eda Da freddo robot senza sentimen ...