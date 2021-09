Mimmo Lucano, l’ex sindaco di Riace condannato a 13 anni e 2 mesi per immigrazione clandestina: «Nemmeno a un mafioso» (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel 2018 Domenico Lucano era stato travolto dall’inchiesta della procura di Locri nell’ambito dell’operazione «Xenia». L’accusa aveva chiesto 7 anni e 11 mesi. La compagna condannata a 4 anni e 10 mesi Leggi su corriere (Di giovedì 30 settembre 2021) Nel 2018 Domenicoera stato travolto dall’inchiesta della procura di Locri nell’ambito dell’operazione «Xenia». L’accusa aveva chiesto 7e 11. La compagna condannata a 4e 10

