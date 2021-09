Le lacrime di Britney Spears dopo la fine dell’incubo: adesso è libera (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato Matthew Rosengart, l’avvocato di Britney Spears a parlare con la stampa dopo la decisione della corte della California che ha accolto al richiesta del padre della cantante, facendo cadere la tutela. Jamies Spears non è più il tutore legale della cantante che torna libera dopo 13 anni. Per il momento per Britney, resta in piedi la tutela per il suo patrimonio, affidata comunque a una persona di fiducia che la popstar ha scelto insieme al team di legali. Poi nelle prossime settimane si tornerà in aula per chiedere che Britney possa finalmente tornare totalmente libera senza nessuna tutela nè personale nè patrimoniale. I fan della cantante si aspettavano anche un suo commento o un intervento in aula, in video chiamata. Ma questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 30 settembre 2021) E’ stato Matthew Rosengart, l’avvocato dia parlare con la stampala decisione della corte della California che ha accolto al richiesta del padre della cantante, facendo cadere la tutela. Jamiesnon è più il tutore legale della cantante che torna13 anni. Per il momento per, resta in piedi la tutela per il suo patrimonio, affidata comunque a una persona di fiducia che la popstar ha scelto insieme al team di legali. Poi nelle prossime settimane si tornerà in aula per chiedere chepossa finalmente tornare totalmentesenza nessuna tutela nè personale nè patrimoniale. I fan della cantante si aspettavano anche un suo commento o un intervento in aula, in video chiamata. Ma questa ...

Advertising

GabbanelliGiada : RT @BSNewsItalia: PageSix riporta che Britney Spears si senta in estasi! “È scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la decisione del giud… - VANTEGOMEZ : BRITNEY È LIBERA HO LE LACRIME SONO FELICISSIMA - Alessia061 : RT @BSNewsItalia: PageSix riporta che Britney Spears si senta in estasi! “È scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la decisione del giud… - gagaloveme : RT @BSNewsItalia: PageSix riporta che Britney Spears si senta in estasi! “È scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la decisione del giud… - VitaDiLeoG : RT @BSNewsItalia: PageSix riporta che Britney Spears si senta in estasi! “È scoppiata in lacrime dopo aver ascoltato la decisione del giud… -