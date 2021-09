La prima di “No time to die” a Matera, con Cucinotta e Giannini (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig e il primo diretto da un regista americano, Cary Fukunaga, è arrivato finalmente nei cinema, dopo tanti rinvii a causa della pandemia. In "No time to die" uno dei protagonisti è la città di Matera, dove sono state girate molte scene, con sequenze spettacolari, inseguimenti tra i vicoli e panorami mozzafiato. Le location tra Puglia e Basilicata sono state le prime scelte dal regista e proprio a Matera si è svolta l'anteprima italiana.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/09/La-prima-di-No-time-to-die-a-Matera-con-Cucinotta-e-Giannini 20210930 video 12233497.mp4"/videoTra gli ospiti tre attori molto legati alla saga: Maria Grazia ... Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 30 settembre 2021) L'ultimo James Bond interpretato da Daniel Craig e il primo diretto da un regista americano, Cary Fukunaga, è arrivato finalmente nei cinema, dopo tanti rinvii a causa della pandemia. In "Noto die" uno dei protagonisti è la città di, dove sono state girate molte scene, con sequenze spettacolari, inseguimenti tra i vicoli e panorami mozzafiato. Le location tra Puglia e Basilicata sono state le prime scelte dal regista e proprio asi è svolta l'anteitaliana.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/09/La--di-No--to-die-a--con--e-20210930 video 12233497.mp4"/videoTra gli ospiti tre attori molto legati alla saga: Maria Grazia ...

Advertising

oxygeneeuropeen : non prima di aver effettuato the last time ascoltazione - chittarid : RT @chittarid: Prima italiana per il film girato anche a Matera 'NO TIME TO DIE' James Bond..... Buongiorno ??????? - CapraruloSergio : RT @chittarid: Prima italiana per il film girato anche a Matera 'NO TIME TO DIE' James Bond..... Buongiorno ??????? - m_masi1960 : Un giornale o una rete TV che fosse seria dovrebbe, in prima pagina o in prime time, mettere i nomi e le foto dei p… - TweetNotizie : No Time To Die , 7 cose da sapere prima di vedere il nuovo film di 007 -