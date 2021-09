Inveruno | ruba le offerte in chiesa | preso

Advertising

La_Prealpina : Ruba in chiesa, scoperto dal parroco -

Ultime Notizie dalla rete : Inveruno ruba

Il Giorno

le offerte dalla chiesa di San Martino a: fermato e denunciato. A darne notizia lo stesso sindaco Sara Bettinelli: "Grazie ad un intervento della nostra polizia locale è stato fermato e ...le offerte dalla chiesa di San Martino a: un 46enne è stato fermato e denunciato.le offerte in chiesa: ecco cos'è successo aA raccontare quanto successo è stata il ...Ruba le offerte dalla chiesa di San Martino a Inveruno: fermato e denunciato. A darne notizia lo stesso sindaco Sara Bettinelli: "Grazie ad un intervento della nostra polizia locale è stato fermato e ...Parabiago (Milano) 29 settembre 2021 - Aveva messo a segno con tutta probabilità decine di furti ai danni degli studenti pendolari che utilizzavano la bicicletta come mezzo per recarsi in stazione..