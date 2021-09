Inter | approvato il bilancio | perdite record | ma non solo…

(Di giovedì 30 settembre 2021) Il CdA dell’hailcon. Ma c’è una speranza per il club nerazzurro Nella giornata di oggi è attesa la conferma da parte del CdA delle ingentidell’per la stagione 2020-2021. Questo è quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, che spiega come la cifra non sia tanto distante da quella della Juve. I nerazzurri infatti avrannodi circa 200 milioni di euro, a fronte dei 209 in casa bianconera. Tuttavia, la riapertura degli stadi e i conseguenti incassi fanno ben sperare la società in vista del futuro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULL’SUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Inter approvato

Calcio News 24

Leggi Anche Dove e come vedere Shakhtardiretta tv e live streaming gratis SKY O DZAN (...e live streaming gratis dove e come vedere la partita Controcopertina.com è un giornale online......Giugno 2021 - Advertisement - - Advertisement - AgenPress - Il Consiglio dei Ministri ha... undeludente non va oltre lo 0 - 0 con lo Shaktar Donetsk Articoli Correlati redazione - 29 ...Il CdA dell’Inter ha approvato il bilancio con perdite record. Ma c’è una speranza per il club nerazzurro Nella giornata di oggi è attesa la conferma da parte del CdA delle ingenti perdite dell’Inter ...«Non le rispondo, nessun tifoso lo farebbe per via di un fattore scaramantico. Anche se mi sembra giusto aggiungere che al momento noi un capitano lo abbiamo Quest’anno ce la giochiamo bene, realizzia ...