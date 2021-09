Illeciti nella gestione dei migranti, Mimmo Lucano condannato: "Nemmeno a un mafioso" (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta 'Nemmeno a un mafioso'. Così Mimmo Lucano, ex sindaco di Riace, commenta la condanna di 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia', svoltosi al tribunale di Locri, sui presunti ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 30 settembre 2021) commenta 'a un'. Così, ex sindaco di Riace, commenta la condanna di 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia', svoltosi al tribunale di Locri, sui presunti ...

Advertising

ciropellegrino : Lo ripeto: la condanna per #MimmoLucano, 13 anni (quasi doppio di quanto chiesto dal pm) per presunti illeciti nell… - Agenzia_Ansa : L'ex sindaco di Riace Domenico Lucano é stato condannato a 13 anni e due mesi di reclusione nel processo 'Xenia' su… - Avvenire_Nei : L'ex sindaco di #Riace, Mimmo #Lucano, condannato a 13 anni - CarriaggioM : RT @GiuliaCortese1: #DellUtri è stato assolto e a #Formigoni hanno dato 7 anni ridotti a 5 per aver creato un danno erariale da 60 milioni… - GrifoRampante : #IoStoConMimmoLucano Mimmo Lucano condannato a 13 anni e 2 mesi per il 'modello Riace' L'accusa è di illeciti nell… -