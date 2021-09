Il web contro Gianmaria Antinolfi: “altro che imprenditore!”. Ecco chi è e cosa fa (Di giovedì 30 settembre 2021) Gianmaria Antinolfi sotto accusa social! A detta del web, la sua qualifica lavorativa sarebbe solo una farsa Giovanni Maria Antinolfi, conosciuto dal grande pubblico come Gianmaria, nasce a Napoli il 30 giugno del 1985. La stampa inizia a parlare di lui a seguito della love story con Belèn Rodriguez, finita sulle prime pagine dei più importanti settimanali e durata solo un paio di mesi. Superato l’uragano Belèn, arrivano i flirt con Soleil Sorge e Dayane Mello e, con loro, si sancisce definitivamente la popolarità del bel napoletano. Gianmaria Antinolfi, come svela lo stesso Alfonso Signorini, fa di tutto per aggiudicarsi un posto all’interno della casa del GF Vip. Il suo esordio non è dei migliori, ma il giovane imprenditore riesce a conquistare una piccola fetta di ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 30 settembre 2021)sotto accusa social! A detta del web, la sua qualifica lavorativa sarebbe solo una farsa Giovanni Maria, conosciuto dal grande pubblico come, nasce a Napoli il 30 giugno del 1985. La stampa inizia a parlare di lui a seguito della love story con Belèn Rodriguez, finita sulle prime pagine dei più importanti settimanali e durata solo un paio di mesi. Superato l’uragano Belèn, arrivano i flirt con Soleil Sorge e Dayane Mello e, con loro, si sancisce definitivamente la popolarità del bel napoletano., come svela lo stesso Alfonso Signorini, fa di tutto per aggiudicarsi un posto all’interno della casa del GF Vip. Il suo esordio non è dei migliori, ma il giovane imprenditore riesce a conquistare una piccola fetta di ...

