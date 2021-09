Il generale | Biden e Putin | accuse e strane offerte

Advertising

Agenzia_Ansa : Lavoriamo insieme per combattere la pandemia, il cambiamento climatico e difendere i diritti umani: è l'appello lan… - ccfashion_by_cc : Il generale salva #Trump e sbugiarda #Biden sul ritiro #Usa da #Kabul - VirgilioPanormo : RT @agambella: 'Il generale salva Trump e sbugiarda Biden sul ritiro Usa da Kabul' - francobortoli1 : RT @agambella: 'Il generale salva Trump e sbugiarda Biden sul ritiro Usa da Kabul' - silvanhoe : RT @agambella: 'Il generale salva Trump e sbugiarda Biden sul ritiro Usa da Kabul' -

Ultime Notizie dalla rete : generale Biden

ilGiornale.it

Si era detto lo stesso nel dicembre scorso, dopo la vittoria di Joenegli Stati Uniti, ma ... Nessuno invece si mobilita per quanto denunciato dal segretariodell'ONU António Guterres, l'...IlFrank McKenzie ha affermato che l'accordo ha avuto un 'effetto davvero psicologico' sul ... Dopo la sua elezione, il presidente degli Stati Uniti Joeha continuato il piano per il ...È una corsa contro il tempo per i parlamentari americani incaricati di approvare un bilancio entro la mezzanotte se vogliono evitare l'improvviso blocco delle finanze del governo federale, mentre il C ...Elon Musk critica Joe Biden. La sua amministrazione è «controllata dai sindacati», ha detto il patron di Tesla secondo ...