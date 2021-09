Gf Vip | Manuel e Lulù ai Ferri Corti? Ecco Cosa Sta Succedendo!

(Di giovedì 30 settembre 2021) La prima coppia del Gf Vip 6 starebbe per scoppiare!Bortuzzo esarebbero aidopo una scenata di gelosia della ragazza che ha fatto andare su tutte le furie il 22enne nuotatore triestino.sta accadendo in queste ore all’interno della Casa di Cinecittà!sempre più distantiBortuzzo eSelassiè sarebbero ai. Almeno stando agli ultimi accadimenti nella casa di Cinecittà. In particolare, sembra chestia cercando di evitare in tutti i modi la ragazza con la quale, sino a pochi giorni fa, si scambiava baci, tenerezze e coccole. Scene che avevano fatto sognare il pubblico del Gf Vip, che credeva di ...

Bortuzzo, un gesto non piace ai fan del GF: Lulù Selassiè lo bacia e lui si pulisce la bocca Si sa che gli amori che sbocciano nella casa più spiata d'Italia, ovvero quella del Grande ...Sembra proprio che la love story traBortuzzo e la principessa Lulù Selassiè stia giungendo al capolinea e questo si vedeva già nell'ultima puntata del GF6, quand o Alfonso Signorini aveva chiesto un commento sulla princess e ...Conclusa l’attività proposta dal Grande Fratello, Lucrezia vive un momento di forte fragilità e, in giardino insieme ad Amedeo e Miriana, non riesce a trattenere le lacrime. I motivi del suo sfogo non ...Per lasciare a Manuel Bortuzzo e Lulù un po' di proivacy, Aldo Montano gli ha fatto una proposta che al nuotatore non è piaciuta.