Gf Vip 6, una frase di Soleil Sorge fa scoppiare l'accusa di razzismo: Raffaella Fico su tutte le furie (Di giovedì 30 settembre 2021) Nelle ultime ore gli animi si sono particolarmente scaldati e si è arrivati addirittura a parlare di razzismo. Tutto è partito da un'accesa discussione tra Alex Belli e Samy Youssef, per poi travolgere anche Soleil Sorge e Ainette Stephens. Proprio l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, durante il suo tentativo di placare la discussione, nel rivolgersi ai compagni d'avventura ha sbottato con una frase che è stata considerata razzista dagli altri concorrenti. Mentre Ainett accusava l'attore di Centovetrine di essere stato arrogante, utilizzando e ricevendo toni accesi anche da parte del suo interlocutore, è intervenuta Soleil. "Ma la smettete di urlare come delle scimmie?" ha detto riferendosi ad Ainett e Samy. Così la risposta della Stephens: "Tu sei la prima che urla e non fa parlare gli altri, quindi ..."

