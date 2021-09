Emilio Mazza, Lista Torino Capitale d’Europa. “Credo in una Torino Europea. Efficienza, amministrativa e concreti aiuti per chi è in difficoltà” (Di giovedì 30 settembre 2021) Un imprenditore gentile e determinato che ha dedicato la vita all’arte della pasticceria, orgoglioso di aver avviato e trasmesso a giovani di altri paesi, in particolare nell’Europa dell’Est, la pratica di questo mestiere. Questo è Emilio Mazza che si candida con la Lista Torino Capitale d’Europa. Ma perché candidarsi? “Il mio cruccio è la burocrazia. Un peso insopportabile per un paese splendido come l’Italia. Per questo ho elaborato da qualche anno un programma di municipalità completamente innovativo con un taglio della catena decisionale e amministrativa attraverso un accorpamento dei territori. In questa filosofia rientra la sostituzione delle circoscrizioni (baracconi con scarse possibilità di intervento se non per micro mangiatoie locali e ... Leggi su nuovasocieta (Di giovedì 30 settembre 2021) Un imprenditore gentile e determinato che ha dedicato la vita all’arte della pasticceria, orgoglioso di aver avviato e trasmesso a giovani di altri paesi, in particolare nell’Europa dell’Est, la pratica di questo mestiere. Questo èche si candida con la. Ma perché candidarsi? “Il mio cruccio è la burocrazia. Un peso insopportabile per un paese splendido come l’Italia. Per questo ho elaborato da qualche anno un programma di municipalità completamente innovativo con un taglio della catena decisionale eattraverso un accorpamento dei territori. In questa filosofia rientra la sostituzione delle circoscrizioni (baracconi con scarse possibilità di intervento se non per micro mangiatoie locali e ...

