Elodie | “Oggi non voglio figli Marracash? Simo molto diversi”

Elodie, in una lunga intervista a 'Vanity Fair', in edicola questa settimana, ha parlato, a lungo dei suoi affetti e delle persone che, in qualche modo, le hanno cambiato la vita. In primis, Maria De Filippi, che l'ha fatta conoscere, al grande pubblico, per la sua partecipazione ad 'Amici': Una su tutte, Maria De Filippi. È granitica, complessa, curiosa. Ama gli esseri umani e li studia come fosse una scienziata, una sociologa. Lascia loro lo spazio per potersi esprimere, ma poi li attrae a sé come una calamita misteriosa. Le persone non devono provare a sedurla, devono sorprenderla. Da lei ho imparato la libertà di essere me stessa. Se ti concedi quella libertà, nessuno si arrogherà mai il diritto di dirti dove devi stare. Io detesto quando mi dicono dove devo stare.

